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1 час назад

Дмитрий Губерниев: «Нужно искоренять Совок в себе. Начать с себя нужно Вяльбе, Майгурову, другим главам федераций. Давайте работать»

Sports.ru

Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес руководителей спортивных федераций.

Губерниев раскритиковал руководителей спортивных федераций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что средств на призовые для лыжников на внутрироссийских стартах нет, так как нет спонсоров.

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«Меня удивляет, почему молчат спортсмены. Они у нас одновременно сильные и слабые. Они зависимые, зачастую лишенные собственного мнения. Мне еще кажется, что они не до конца понимают все серьезно

Когда они говорят, что все наладится, хочется ответить, что само ничего не наладится. Безынициативность во многом сопровождает наш спорт. Посмотрите на биатлониста Самуэльссона, он всем успевает заниматься. Он комментирует все – от русского допинга до изменений климата.

Слава богу, что у нас есть человек, который пытается эту порочную систему сломать изнутри. Ника Степанова. Ей должны поклониться, потому что она является Петром Первым, прорубая окно в медийную Европу. При этом сталкивается с огромным сопротивлением со стороны руководства российских лыж.

Мы же знаем, что успехи прошлого сезона были связаны с максимальной открытостью команды. Это им помешало выступить хорошо на Кубке мира и Олимпиаде? Конечно, нет.

Хочу пожелать нашим руководителям вот что. Ребята, давайте избавляться от Совка. В советские годы было немало хорошего, мы это знаем – спорт, образование, можно много перечислять. Но Совок нужно искоренять в себе.

И начать нужно Елене Валерьевне с себя, Виктору Майгурову, другим президентам федераций. Надо быть современными и учиться в этих условиях. Вы потому и выбраны, что люди вам доверяют. Давайте уже начинать работать.

Обижаться на меня будут все, но я это делаю не для себя, а для того, чтобы помочь спорту и спортсменам. Потому что моя страна и мой спорт находятся в очень непростой ситуации.

Я люблю Россию, пытаюсь сделать все, чтобы помочь. С моей подачи уже пошла серьезная волна по спонсорам в лыжах. Надеюсь, что туда придут серьезные деньги, но под лежачий камень вода не течет. Нужно работать», – написал Губерниев в колонке для «Р-Спорта».

Лыжный спорт,Виктор Майгуров,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,
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