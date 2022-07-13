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2 часа назад

Вероника Степанова: «Призовые на российских соревнованиях станут отличной мотивацией – это и квартальная премия, и «надбавка за сложные условия труда»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова поделилась мнением о выплате призовых российских спортсменам.

Вероника Степанова рассказала о своем отношении к призовым
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я уверена, что выплата призовых из средств федерального или региональных бюджетов не будет правильным решением ни с одной точки зрения. Госсредства должны идти на детский спорт, на стимулирование тренеров, на поддержание лыжных трасс на местах в приличном состоянии (например, на покупку ретраков; да, сделанные в Белоруссии отлич

Безусловно, это здорово, что государство финансирует лучших атлетов через Центр спортивной подготовки, таким образом делая нас своего рода бюджетниками, – это дает уверенность. Такие выплаты – как правило, они называются «стипендиями» – есть у сборников из Норвегии, Швеции и так далее. Там просто иные схемы. К примеру, доходы от государственной лотереи идут в национальный олимпийский комитет, который и платит спортсменам.

А вот призовые, я уверена, должны быть из других источников.

Не надо скрывать: они на российских соревнованиях станут отличной мотивацией – для нас это и квартальная премия, и «надбавка за сложные условия труда» (я не ошиблась в формулировке?)» – написала Степанова.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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