Вероника Степанова рассказала о своем отношении к призовым

«Я уверена, что выплата призовых из средств федерального или региональных бюджетов не будет правильным решением ни с одной точки зрения. Госсредства должны идти на детский спорт, на стимулирование тренеров, на поддержание лыжных трасс на местах в приличном состоянии (например, на покупку ретраков; да, сделанные в Белоруссии отлич

Безусловно, это здорово, что государство финансирует лучших атлетов через Центр спортивной подготовки, таким образом делая нас своего рода бюджетниками, – это дает уверенность. Такие выплаты – как правило, они называются «стипендиями» – есть у сборников из Норвегии, Швеции и так далее. Там просто иные схемы. К примеру, доходы от государственной лотереи идут в национальный олимпийский комитет, который и платит спортсменам.