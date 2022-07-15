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1 час назад

«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера

Sports.ru

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов объяснил причины ухода из группы тренера Егора Сорина.

Устюгов объяснил уход от тренера
Фото: Sports.ruSports.ru

– Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моем видении главным был Маркус (Крамер, ранее покинувший сборную России – Sports.ru), а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция.

В итоге где-то стали расходиться. Например, на первом сборе у них была тренировка в 9. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по 3 часа.

На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом.

– Как это выглядит?

– Да точно так же. Я у Егора был в группе, но тренировался по своему плану. Так и теперь. Плюсы сборной – там всегда можно взять биохимию, хорошее медобеспечение. Но готовиться одному – это вызов для меня, – сказал Устюгов.

Лыжный спорт,Егор Сорин,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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