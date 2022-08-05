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1 час назад

Олимпийской чемпионке Степановой присвоено звание «Мастер спорта международного класса»

Спорт день за днем

Российской лыжнице Веронике Степановой присвоено звание «Мастер спорта международного класса». Об этом сообщает телеграм-канал «Матч! Биатлон и лыжи».

Степановой присвоено звание «Мастер спорта международного класса»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Вероника Степанова завоевала золотую медаль в эстафете в составе женской сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Кроме Степановой олимпийскими чемпионками в эстафете стали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

В апреле состоялась встреча олимпийских чемпионов с Владимиром Путиным, где Степанова выступила с торжественной речью и выразила слова благодарности президенту России

Лыжный спорт,Татьяна Сорина,Юлия Ступак,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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