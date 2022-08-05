Российской лыжнице Веронике Степановой присвоено звание «Мастер спорта международного класса». Об этом сообщает телеграм-канал «Матч! Биатлон и лыжи».

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Вероника Степанова завоевала золотую медаль в эстафете в составе женской сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Кроме Степановой олимпийскими чемпионками в эстафете стали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.