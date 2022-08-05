В Челябинске наладят импортозамещение техники для горнолыжных центров

Челябинская компания "Ратрак-Урал" в 2023 году запустит серийное производство снегоуплотнительных машин (ратраков) для горнолыжных склонов и биатлонных трасс. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель директора - руководитель департамента сопровождения проектов Фонда развития промышленности Челябинской области Алексей Титов.
"Ратрак-Урал" получил от Фонда развития промышленности Челябинской области грант в размере 2,6 млн рублей на реализацию проекта по импортозамещению снегоуплотнительной техники для подготовки горнолыжных склонов и биатлонных трасс. Это уникальный для России проект, общая стоимость которого превышает 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проект реализуется с 1 квартала 2021 года по 31 декабря 2022 года. "Серийное производство запланировано на 2023 год", - отметил Титов.
Как сообщил Минпром региона, раньше подобную технику полностью закупали за границей. Новое производство будет ориентировано на отечественный рынок и сможет закрыть потребности российских горнолыжных курортов и биатлонных центров в ратраках. Данные о планируемой мощности станут известны ближе к запуску серийного производства.
Всего за семь месяцев 2022 года наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области под председательством заместителя губернатора Егора Ковальчука одобрил 13 заявок на гранты предприятиям для возмещения части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Общая сумма грантов превышает 70 млн рублей.