В Челябинске наладят импортозамещение техники для горнолыжных центров

Челябинская компания "Ратрак-Урал" в 2023 году запустит серийное производство снегоуплотнительных машин (ратраков) для горнолыжных склонов и биатлонных трасс. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель директора - руководитель департамента сопровождения проектов Фонда развития промышленности Челябинской области Алексей Титов.

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"Ратрак-Урал" получил от Фонда развития промышленности Челябинской области грант в размере 2,6 млн рублей на реализацию проекта по импортозамещению снегоуплотнительной техники для подготовки горнолыжных склонов и биатлонных трасс. Это уникальный для России проект, общая стоимость которого превышает 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект реализуется с 1 квартала 2021 года по 31 декабря 2022 года. "Серийное производство запланировано на 2023 год", - отметил Титов.

Как сообщил Минпром региона, раньше подобную технику полностью закупали за границей. Новое производство будет ориентировано на отечественный рынок и сможет закрыть потребности российских горнолыжных курортов и биатлонных центров в ратраках. Данные о планируемой мощности станут известны ближе к запуску серийного производства.