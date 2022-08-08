Йоханнес Клэбо может пропустить до 3 месяцев подготовки из-за травмы

– Да. Но в то же время это интересно. Мне приходится тренироваться очень внимательно и быть невероятно точным при выполнении упражнений, которые я повторяю в каждую сессию. Мне, пожалуй, нужно отыскать терпение, которое проявляется на рыбалке с дедушкой. Там я терпелив, но ни в чем другом.



Все идет в верном направлении. Пока что очень медленно, но я очень верю, что упражнения дают хороший результат. Мы используем советы дедушки и стараемся все делать правильно. План составляется на одну неделю вперед.