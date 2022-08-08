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31 минуту назад

Йоханнес Клэбо может пропустить до 3 месяцев подготовки из-за травмы в области задней поверхности бедра

Sports.ru

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может пропустить до трех месяцев подготовки к сезону.

Йоханнес Клэбо может пропустить до 3 месяцев подготовки из-за травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее спортсмен рассказал о травме в области задней поверхности бедра – повреждение оказалось более серьезным, чем предполагалось. О причинах травмы не сообщалось.

– Это растяжение сухожилия, а не мышцы. Я слышал, что на его заживление уходит больше времени, чем при переломе ноги. Я немного тренируюсь, но меньше, чем должен был. Подолгу работаю в воде и не бегал уже пять недель.

– Такая ситуация в новинку для тебя?

– Да. Но в то же время это интересно. Мне приходится тренироваться очень внимательно и быть невероятно точным при выполнении упражнений, которые я повторяю в каждую сессию. Мне, пожалуй, нужно отыскать терпение, которое проявляется на рыбалке с дедушкой. Там я терпелив, но ни в чем другом.

Все идет в верном направлении. Пока что очень медленно, но я очень верю, что упражнения дают хороший результат. Мы используем советы дедушки и стараемся все делать правильно. План составляется на одну неделю вперед.

– Ты уверен, что это не ограничит твою готовность к сезону?

– Нет, не уверен. В то же время было немало спортсменов, кто с успехом использовал альтернативные тренировки. До чемпионата мира далеко, надеюсь, я в любом случае сумею там огрызнуться, – сказал Клэбо.

Лыжный спорт,Йоханнес Клэбо,
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