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1 час назад

Лыжница Ступак не завершит карьеру, пока не вернется на международные соревнования

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка 2022 в классической эстафете, российская лыжница Юлия Ступак в эфире программы «Громко!» на канале «Матч ТВ» рассказала о подготовке к новому сезону, а также призналась, что не собирается завершать карьеру, пока вновь не пробежит на международных соревнованиях.

Лыжница Ступак рассказала, когда завершит карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Всё хорошо, тренировки идут плодотворно. Между сборами встречаемся с семьей и выходим в свет. Виделись с друзьями, бегали полумарафон, там работа совсем другая, оказалось. Это спорт, который требует дисциплины и подготовки. Хочется верить, что подготовка идет хорошо, настроение в группе дружественное, всё нравится. Я влилась в работу, специфику группы.

Есть небольшой шанс, чтобы поехать на чемпионат и Кубок мира, я в это верю. Мне все говорят: забудь. Но кто знает? Хотелось бы донести истину, что профессиональные спортсмены занимаются этим делом всю жизнь, для нас самое важное — выступать, это как глоток свежего воздуха.

Несмотря на сложную ситуацию в мире, мы хотим выступать. У меня были мысли даже такие, что пока нас не выпустят — я карьеру не закончу. Пока не почувствую тумбу пьедестала, уходить не хочу, — заявила Ступак.

В марте Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных состязаний как минимум до конца сезона 2021/22. В июле организация продлила отстранение до конца летнего сезона 2022.

Юлия Ступак,
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