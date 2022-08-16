Лыжница Ступак рассказала, когда завершит карьеру

— Всё хорошо, тренировки идут плодотворно. Между сборами встречаемся с семьей и выходим в свет. Виделись с друзьями, бегали полумарафон, там работа совсем другая, оказалось. Это спорт, который требует дисциплины и подготовки. Хочется верить, что подготовка идет хорошо, настроение в группе дружественное, всё нравится. Я влилась в работу, специфику группы.



Есть небольшой шанс, чтобы поехать на чемпионат и Кубок мира, я в это верю. Мне все говорят: забудь. Но кто знает? Хотелось бы донести истину, что профессиональные спортсмены занимаются этим делом всю жизнь, для нас самое важное — выступать, это как глоток свежего воздуха.



Несмотря на сложную ситуацию в мире, мы хотим выступать. У меня были мысли даже такие, что пока нас не выпустят — я карьеру не закончу. Пока не почувствую тумбу пьедестала, уходить не хочу, — заявила Ступак.