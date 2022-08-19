Виталий Смирнов: «Если устранить норвежцев и россиян, умрет весь лыжный спорт»

— Если устранить норвежцев, устранить россиян, устранить еще пару тройку стран, умрет весь лыжный спорт. Не будет соревнований, потому что не будет сильнейших спортсменов. Если вы знаете, первый чемпионат по лыжным гонкам в Норвегии был проведен в 1773 году, а за 40 лет до этого лыжный спорт был включен в программу подготовки норвежских военнослужащих. Представляете, какие там традиции?