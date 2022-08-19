Виталий Смирнов: «Если устранить норвежцев и россиян, умрет весь лыжный спорт»

Отстранение норвежских спортсменов на фоне отстранения сборной России может убить весь лыжный спорт, так как сильнейших лыжников в нем не останется, заявил «Матч ТВ» почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.
Ранее спортивные чиновники Норвегии выразили опасение в связи с возможными глобальными санкциями в отношении своих спортсменов и федераций из за правового барьера, не позволяющего проводить допинг тестирования юных атлетов в соответствии с кодексом WADA. Генеральный секретарь Норвежской спортивной конфедерации (NIF) Нильс Эйнар Мартин Ос объяснил, что санкции WADA могут включать как штрафы, так и лишение права проведения крупных международных соревнований. А в перспективе — и вовсе запрет на участие в крупных турнирах.
— Если устранить норвежцев, устранить россиян, устранить еще пару тройку стран, умрет весь лыжный спорт. Не будет соревнований, потому что не будет сильнейших спортсменов. Если вы знаете, первый чемпионат по лыжным гонкам в Норвегии был проведен в 1773 году, а за 40 лет до этого лыжный спорт был включен в программу подготовки норвежских военнослужащих. Представляете, какие там традиции?
Прежде чем кого либо критиковать, нужно понять, пойдет ли это на пользу спорту? Не думаю, что отстранение норвежских спортсменов, равно как и отстранение россиян, идет на пользу кому либо. Спорт не может развиваться без соперничества, конкуренции лучших с лучшими. Вряд ли норвежцы принимали свои законы только для того, чтобы скрывать применение допинга.
По крайней мере, я так не считаю, — сказал Смирнов корреспонденту «Матч ТВ».