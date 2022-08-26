Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропускает тренировочный сбор в Кабардино Балкарии по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Группа Бородавко занимается на сборе в Терсколе (Кабардино Балкария), который завершится 31 августа.
— Саша Большунов сейчас не на сборе, он по семейным обстоятельствам находится дома, — сказал Бородавко «Матч ТВ». — Большунов присоединится к нам, скорее всего, со следующего сбора в Тюмени, с 9 сентября. Вся остальная наша группа на сборе.
— Как оцените готовность вашей группы на данном этапе?
— В целом всё проходит по плану. Сбор достаточно тяжелый, среднегорье, высота большая. Сейчас уже конец сбора, чувствуется загруженность у ребят. Заключительные пять дней остались здесь. Понятно, что свежести уже нет, но нужно дотерпеть и проделать запланированную работу.
— То есть в целом все нормально переносят нагрузки среднегорья?
— Да, всё в порядке.