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1 час назад

Большунов пропускает тренировочный сбор по семейным обстоятельствам

Матч ТВ

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропускает тренировочный сбор в Кабардино Балкарии по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов пропускает тренировочный сбор
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Группа Бородавко занимается на сборе в Терсколе (Кабардино Балкария), который завершится 31 августа.

— Саша Большунов сейчас не на сборе, он по семейным обстоятельствам находится дома, — сказал Бородавко «Матч ТВ». — Большунов присоединится к нам, скорее всего, со следующего сбора в Тюмени, с 9 сентября. Вся остальная наша группа на сборе.

— Как оцените готовность вашей группы на данном этапе?

— В целом всё проходит по плану. Сбор достаточно тяжелый, среднегорье, высота большая. Сейчас уже конец сбора, чувствуется загруженность у ребят. Заключительные пять дней остались здесь. Понятно, что свежести уже нет, но нужно дотерпеть и проделать запланированную работу.

— То есть в целом все нормально переносят нагрузки среднегорья?

— Да, всё в порядке.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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