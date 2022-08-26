Большунов пропускает тренировочный сбор

— Саша Большунов сейчас не на сборе, он по семейным обстоятельствам находится дома, — сказал Бородавко «Матч ТВ». — Большунов присоединится к нам, скорее всего, со следующего сбора в Тюмени, с 9 сентября. Вся остальная наша группа на сборе.