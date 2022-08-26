У российских лыжников хотят отнять их главное преимущество

Международная федерация хочет запретить сервис-бригады в национальных командах. Как это скажется на мировых лыжах?

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В лыжных гонках, кажется, почувствовали какое-то садистское удовольствие от разнообразных реформ и теперь не могут остановиться. FIS снова готовит небанальные изменения, на сей раз куда более серьёзные, чем уравнивание дистанции женских и мужских гонок. В международной федерации хотят запретить сервис-бригады в сборных, чтобы нивелировать разницу между работой специалистов разных стран. Для России, традиционно уделяющей огромное внимание работе сервиса и во многом за счёт него добивавшейся побед, это будет большим ударом. Впрочем, для Норвегии тоже.

Видео дня

«Решение не для всех»

Идея «уравниловки» совсем не нова, её с переменным успехом реализуют в самых разных видах спорта. В лыжных гонках серьёзные разговоры о нивелировании преимущества классных сервис-бригад и разнообразия смазок появились после Олимпиады в Пекине. И, кажется, это было вполне ожидаемо, особенно учитывая, что в призах у мужчин оказались представители пяти стран (России, Норвегии, Финляндии, Италии и Франции), а у женщин – семи (России, Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Австрии и Германии).

Что интересно, тогда с предложением сделать всё одинаковым выступил норвежец. Менеджер по зимним видам спорта олимпийского комитета Норвегии Хельге Бартнес посчитал, что на смазку для лыж в Норвегии тратятся огромные средства, которые могли бы пойти на развитие юношеского спорта.

Бартнес предложил создать единую сервис-бригаду, которая будет подчиняться FIS. Эта бригада будет готовить инвентарь всем лыжникам, причём делать это совершенно одинаково. Это позволит и немного уравнять шансы сборных, и существенно сократить расходы на смазочные материалы.

Правда, сразу после Игры в Пекине эта идея не особо впечатлила команды, о чём сообщал глава комитета лыжных гонок в FIS Вегард Ульванг.

«Разговоры о том, что крупные страны тратят непропорционально много средств на подготовку лыж, идут давно, – пояснял Ульванг. – Лично я был бы готов поддержать систему, при которой деньги уходили бы не на смазку лыж, а на подготовку спортсменов. Я говорю об этом уже лет 10. Но всё не так просто. Даже в маленьких странах многие пытаются выиграть за счёт смазки и каких-то ноу-хау в этой сфере. Пока большинства, которое проголосовало бы за изменение существующей системы, не набирается. Всё-таки отдавать свои лыжи на подготовку кому-то извне – это решение не для всех».

РИА Новости

«Мы можем больше экспериментировать»

В августе, спустя полгода, к идее Бартнеса решили вернуться. Во многом этому поспособствовала директор Швейцарской федерации лыжного спорта Гури Кноттен Хетланд. Только Кноттен Хетланд, в отличие от Бартнеса, решила пойти дальше, предложив выступать всем на одинаковых лыжах.

«Мы могли бы стандартизировать гораздо больше в части оборудования, – заявила директор. – Страны с меньшими ресурсами должны тратить большую часть своего общего бюджета на смазку и оборудование. Это выходит за рамки возможностей, которые у них есть, чтобы проводить работу по набору и развитию спортсменов. Возможно, следует протестировать общие схемы смазки для всех? Есть что-то хорошее и честное в гонках на лыжероллерах, где все пары одинаковы и распределяются случайным образом. Я думаю, мы можем больше экспериментировать в лыжных гонках. Например, путём стандартизации оборудования и смазки, в том числе и на Кубке мира».

Удивительно, но в этот раз идея настолько понравилась FIS, что довольно быстро собрали рабочую группу, которая будет обсуждать этот вопрос.

«Лыжи и смазка обсуждались много лет, теперь у нас есть рабочая группа для поиска решений, – высказался рейс-директор FIS Пьер Миньерей. – Мы должны найти модель, которая будет экономически устойчивой для разных стран. Мы говорили о смазке FIS для всех команд, о равной системе. Но в любом случае всегда будут различия. У бегунов разные лыжи. У бегунов-юниоров в Норвегии нет такой экипировки, как у Йоханнеса Клебо. В «Формуле-1» существуют правила, определяющие, сколько двигателей можно заменить, и правила для шин. Можем ли мы иметь что-то из той же системы? Есть разные мнения».

Возможно, FIS так быстро откликнулась на предложение Кноттен Хетланд, чтобы решить свою проблему. Последнее время главной головной болью федерации является проблема со фторсодержащими смазками. Система, которая поможет выявлять нарушения правил, пока не работает. Единственный способ выявить нарушителя – поймать его за руку. А если и смазки, и тем более лыжи будут унифицированы, а готовить оборудование будет специальная сервис-бригада FIS, то проблем со фтором вообще возникнуть не может.

РИА Новости

«Этого трудно добиться честным путём»

Идея сразу вызвала бурю недовольства в ведущих сборных. Оно и понятно: лидеры потратили не один год и огромные деньги, чтобы нанять и обучить лучших сервисёров, приобрести смазки и другое оборудование, купить вакс-грузовики, а теперь, получается, всё это нужно просто выбросить?

Понятно, что преимущество сборных Норвегии, России, Швеции или Финляндии кроется не только в отличных лыжах. Даже идеально подготовленный инвентарь не поможет выиграть гонку, если сам спортсмен не готов биться за победу. Вот и получается, что сами по себе сильные сборные получают ощутимый бонус в виде лучших, самых быстрых лыж. Если же инвентарь у всех будет одинаковым, то россияне, норвежцы, шведы и финны пострадают.

«Делиться нашими знаниями в чём-то противоречит соревновательной природе, – выразил недовольство специалист по смазочным материалам лыжной сборной Норвегии Стейн Олав Снесруд. – Не думаю, что возможно такое, что все страны будут смазывать лыжи одновременно и раскроют смазки. И я не уверен, что это ключевое. Это миф, что у нас есть много секретов в плане продуктов. Не думаю, что FIS готова взять на себя все вопросы смазок. Вряд ли это сработает, и этого трудно добиться честным путём».

Сервисмен женской лыжной сборной Швеции Петтер Мюльбак заявил, что «уравниловка» просто невозможна в классическом ходе.

«Это предложение равносильно тому, что мы должны отказаться от классического хода. С точки зрения конькового хода это могло бы сработать. И как тест, безусловно, приветствовалось бы. Но я полностью убеждён, что невозможно стандартизировать снаряжение, когда речь идёт о классическом катании. В коньковом стиле важно заставить лыжи скользить. Поэтому там не так чувствительно, если 90-килограммовый лыжник стоит на паре лыж, предназначенных для 70-килограммового лыжника, или наоборот. Для классического стиля это является проблемой. Так что я в эту

С жёсткой критикой идеи выступили и в Финляндии. Шестикратный бронзовый призёр Олимпийских игр финн Харри Кирвесниеми считает, что нивелирование разницы в инвентаре, наоборот, усугубит имеющуюся проблему. «Определённые расходы, безусловно, можно урезать, но проблему это не решит. Если все страны будут использовать одни и те же смазки, то различия могут даже увеличиться, – поделился мнением Кирвесниеми. – С помощью фтористого порошка можно уменьшить различия между лучшими и остальными, особенно на ранних этапах соревнований. Когда нижняя часть лыж собирает грязь, качество фторированной смазки ухудшается. И именно в шлифовании лыж большие страны серьёзно впереди, поэтому простая стандартизация смазок не изменила бы перепадов уровней.

Даже при ограничении в парах лыж на сезон разница между странами не исчезнет. Потому что лыжники топовых стран смогут выбрать разрешённые 20 пар лыж из 300 возможных, а лыжнику маленькой страны придётся выбрать 20 пар лыж из 30 возможных. Лыжник должен использовать только то снаряжение, которое было доступно всем в магазинах в течение сезона».

Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен предложил опробовать эту идею сперва на юношеских соревнованиях. По его мнению, проблема не в разнице смазок и лыж, а в умении подбирать нужный инвентарь.

Чемпионат.ком