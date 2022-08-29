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2 часа назад

Лыжник Большунов намерен выступить на ЧМ-2023

Газета.Ruиещё 5

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Большунов намерен выступить на ЧМ-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, для нас основные старты — это международные турниры, чемпионаты мира. Там нужно соревноваться. Я уверен, что мы выступим на ЧМ-2023. Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил прошлый сезон, став вторым в общем зачете Кубка мира. Решение по новому сезону еще озвучено не было.

Ранее Александр Большунов рассказал, какое имя получила его новорожденная дочь.

Лыжный спорт,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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