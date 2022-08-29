Большунов намерен выступить на ЧМ-2023

«Конечно, для нас основные старты — это международные турниры, чемпионаты мира. Там нужно соревноваться. Я уверен, что мы выступим на ЧМ-2023. Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».