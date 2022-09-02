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2 часа назад

Степановой предложили выйти замуж ради участия в международных турнирах

Никита Бородкин

Олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Веронике Степановой предлагали «радикально» решить вопрос с участием в международных соревнованиях. В своем Telegram-канале она рассказала, что недавно неизвестный житель Финляндии сделал ей предложение «руки и сердца».

Степановой предложили выйти замуж ради участия в международных турнирах
Фото: ТАССТАСС

Девушка опубликовала скрин с предложением выйти замуж от незнакомца. Мужчина утверждает, что у него есть «связи» в России и он поможет ей вернуться на мировые турниры.

«Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное, оно ближе, понятнее, приятнее», — написала Степанова.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских атлетов от международных соревнований под своей эгидой. Решение было принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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