Степановой предложили выйти замуж ради участия в международных турнирах

Олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Веронике Степановой предлагали «радикально» решить вопрос с участием в международных соревнованиях. В своем Telegram-канале она рассказала, что недавно неизвестный житель Финляндии сделал ей предложение «руки и сердца».

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Девушка опубликовала скрин с предложением выйти замуж от незнакомца. Мужчина утверждает, что у него есть «связи» в России и он поможет ей вернуться на мировые турниры.

«Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное, оно ближе, понятнее, приятнее», — написала Степанова.