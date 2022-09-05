«Либо я умру на сборах, либо выдержу» - биатлонистка Казакевич

«Лыжницы в группе Бородавко все простые и весёлые! На разминочных кроссах успевала им что-то про биатлон рассказать, от них про лыжную специфику узнавала. Поговорить было о чём. Я в принципе не переживала по поводу того, что окажусь в одиночестве во время сбора, поскольку я коммуникабельный человек и со всеми легко схожусь. Я ведь с ними знакома была, правда, не было тесного общения раньше.