«Либо я умру на сборах, либо выдержу» - биатлонистка Казакевич

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своём общении с лыжницами из группы Юрия Бородавко.
«Лыжницы в группе Бородавко все простые и весёлые! На разминочных кроссах успевала им что-то про биатлон рассказать, от них про лыжную специфику узнавала. Поговорить было о чём. Я в принципе не переживала по поводу того, что окажусь в одиночестве во время сбора, поскольку я коммуникабельный человек и со всеми легко схожусь. Я ведь с ними знакома была, правда, не было тесного общения раньше.
Девчонки очень классные! Я скажу так, что лыжницы даже проще биатлонисток – не в обиду никому. Слегка прикалывались надо мной (смеётся). Когда я приехала, в основном разговоры были про то, что либо я умру на сборах, либо выдержу всё и побегу очень быстро. В общем, я верю в то, что провела этот сбор не напрасно», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.