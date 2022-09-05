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22 часа назад

«Лыжницы шутили, что я умру с ними». Биатлонистка Казакевич — о тренировках с Бородавко

Чемпионат.comиещё 1

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своём общении с лыжницами из группы Юрия Бородавко.

«Либо я умру на сборах, либо выдержу» - биатлонистка Казакевич
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Лыжницы в группе Бородавко все простые и весёлые! На разминочных кроссах успевала им что-то про биатлон рассказать, от них про лыжную специфику узнавала. Поговорить было о чём. Я в принципе не переживала по поводу того, что окажусь в одиночестве во время сбора, поскольку я коммуникабельный человек и со всеми легко схожусь. Я ведь с ними знакома была, правда, не было тесного общения раньше.

Девчонки очень классные! Я скажу так, что лыжницы даже проще биатлонисток – не в обиду никому. Слегка прикалывались надо мной (смеётся). Когда я приехала, в основном разговоры были про то, что либо я умру на сборах, либо выдержу всё и побегу очень быстро. В общем, я верю в то, что провела этот сбор не напрасно», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Ирина Казакевич,Юрий Бородавко,
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