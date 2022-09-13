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1 час назад

Комментатор Губерниев уличил главу ФЛГР Вяльбе во лжи

Газета.Ruиещё 2

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что телеканал "Матч ТВ" не обращался по поводу прав на трансляцию российских соревнований.

"Врете, товарищ Новосельцев". Губерниев уличил Вяльбе во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Елена Валерьевна, ну зачем же лукавить? Это "Матч" к Вам не обращался? Опять врете, товарищ Новосельцев", – написал Губерниев.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Они пропустили последние этапы Кубка мира.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее Вяльбе рассказала, при каких условиях могут быть сняты санкции с российских лыжников.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,
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