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1 час назад

Вяльбе прокомментировала желание Клебо соревноваться с российскими лыжниками

Lenta.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала желание норвежца Йоханнеса Клебо соревноваться с отечественными спортсменами. Ее слова передает «Матч ТВ».

Вяльбе прокомментировала желание Клебо соревноваться с российскими лыжниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вяльбе положительно оценила слова Клебо и отметила, что спортсмены всегда любят соревноваться с сильнейшими.

«Мы являемся главными конкурентами норвежской сборной. Сложно говорить, кто из нас лидер. Мы где то с ними в одной плоскости стоим. Поэтому я его прекрасно понимаю», — объяснила специалист.

В августе Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом ранее норвежец поддерживал отстранение отечественных лыжников от международных турниров.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,
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