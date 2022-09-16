Вяльбе предложила недовольным призовыми лыжникам идти в футбол

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе недовольна тем, что в средствах массовой информации обсуждают призовые на летнем чемпионате России.
«Я не очень хочу, чтобы в СМИ считали деньги в наших кошельках. Давайте это не будет главной темой. Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом.
Спортсмены в первую очередь — государственные люди. Они получают зарплату. Те, кто не хотят бегать за медали, могут идти в футбол. Там можно заработать хорошие деньги», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Летний чемпионат России по лыжным гонкам состоится в Тюмени и продлиться с 16 по 19 сентября.
Ранее Елена Вяльбе сообщила о сроках, когда Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) примет решение по допуску российских лыжников на международные турниры.
Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.
Это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.