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51 минуту назад

Большунов заявил, что оптимистично настроен на возвращение россиян на Кубок мира

Матч ТВ

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением о возвращении российских лыжников на Кубок мира.

Большунов верит в возвращение россиян на Кубок мира
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) ранее продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

— Я настроен оптимистично. Надеюсь, руководители FIS придут к мнению, что выступать на международных соревнованиях должны все сильнейшие вне зависимости от национальности. Пусть FIS рискнёт и станет исключением из общей тенденции. Почему нет? — приводит слова Большунова «Чемпионат».

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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