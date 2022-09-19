Большунов верит в возвращение россиян на Кубок мира

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением о возвращении российских лыжников на Кубок мира.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) ранее продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.