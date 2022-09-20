Легков раскритиковал идею о досрочной пенсии для спортсменов

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Александр Легков объяснил, почему он против уменьшения пенсионного возраста для спортсменов.

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– Если говорить о вреде здоровью, я не вижу тут проблемы. Подумаешь, ты много бегал или прыгал, и что с того? Поддерживай себя в форме после спорта, не бросай резко, думай об организме, и все будет нормально.

– Спортивная карьера заканчивается в среднем около 30 лет, во многих видах – гораздо раньше. Это не повод для раннего выхода на пенсию?

– А представь, что человек 20 лет проработал на одном предприятии, а потом оттуда ушел. Это же примерно схожая ситуация. Ты оставляешь привычную роль и начинаешь новый этап в жизни. Я по себе знаю, что такое уход из спорта. Да, это непросто, непривычно, требует важных решений. Но почему здесь спортсмены должны быть в особой ситуации?

– Тебе возразят, что спортсмены отдают здоровье за честь страны.

– Безусловно. Но спортсмены стремятся к победе не только за страну – хотя это тоже очень важно! – но и для себя лично. Выигрывать – это их личное желание. Медали – не повод считать, что государство тебе взамен чем-то обязано. Спорт закончился – забыл про победы и пошел дальше. Все эти титулы – твой багаж, как суперсила или дополнительная жизнь в компьютерной игре.

Выиграл что-то – красавчик, тебе это в жизни только поможет. Но поможет, если ты будешь это правильно использовать, а не сидеть и ждать, что раз ты олимпийский чемпион – то тебе все должны. Снимай с шеи медаль и работай. Никто тебе ничего не должен!