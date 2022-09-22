Вылегжанин прокомментировал слова генсека FIS о допуске россиян

«Ещё об этом не думал, так как эту новость услышал от вас. Раз это рассматривают, то хорошо, что есть какой-то вариант допустить спортсменов до международных соревнований. Надеемся, что так и будет, что россиян и белорусов допустят», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.