Вяльбе двумя словами оценила возможный допуск россиян на турниры

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе двумя словами оценила возможное возвращение россиян на международные старты. Ее цитирует РИА Новости.

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Вяльбе назвала возможный допуск российских лыжников на Кубок мира хорошим знаком. Она подчеркнула, что всегда надо думать только о хорошем.

Ранее 22 сентября в Международной федерации лыжных гонок (FIS) намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Идея открыть двери для россиян и белорусов начинает приходить. Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.