Двум россиянам отказали в смене спортивного гражданства

Как отмечается, спортсмены хотели перейти в сборную Израиля, чтобы иметь возможность выступать на Кубке мира.

В марте FIS последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранила представителей России и Белоруссии от международных турниров до конца сезона 2021/22. В июле отстранение было продлено до окончания летнего сезона. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение о допуске россиян и белорусов до участия в соревнованиях под эгидой FIS в сезоне 2022/23 будет принято в начале октября.