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2 часа назад

FIS не разрешила двум россиянам сменить спортивное гражданство на израильское — СМИ

Матч ТВ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала двум россиянам, которые пытались сменить спортивное гражданство на израильское, сообщает vg.no со ссылкой на генерального секретаря FIS Мишеля Виона.

Двум россиянам отказали в смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, спортсмены хотели перейти в сборную Израиля, чтобы иметь возможность выступать на Кубке мира.

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В марте FIS последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранила представителей России и Белоруссии от международных турниров до конца сезона 2021/22. В июле отстранение было продлено до окончания летнего сезона. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение о допуске россиян и белорусов до участия в соревнованиях под эгидой FIS в сезоне 2022/23 будет принято в начале октября.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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