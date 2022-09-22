Губерниев резко высказался о заявлении генсека FIS

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не верит словам генерального секретаря Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном возвращении российских спортсменов на соревнования в декабре.
«Нас не вернут. Это абсолютное пустословие, делают хорошую мину при плохой игре. Нас не вернут, можно расслабиться и готовиться ко внутренним стартам. Я еще раз хочу сказать, что не понимаю людей, которые сейчас на что-то надеются, что нас куда-то вернут. Оглянитесь вокруг, посмотрите!
Лыжники расслабляются и бегают на внутренних стартах. Мы этими надеждами обманываем людей. Так делать не надо, на вещи надо смотреть реально. Мы обманываем болельщиков, спортсменов, которые спокойно должны готовиться ко внутренним стартам, насколько это возможно», — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».
Вион заявил, что в декабре российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям под эгидой организации.
По его словам, процесс возвращения займет несколько недель или месяцев. Вион отметил, что речь идет не о соревнованиях в России, а об участии россиян в мероприятиях FIS и этапах Кубка мира, а также подчеркнул, что FIS точно не примет это решение без четкой рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.
Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что считает хорошим знаком слова генерального секретаря Международной федерации лыжных видов спорта о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования в декабре.