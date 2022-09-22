Губерниев резко высказался о заявлении генсека FIS

«Нас не вернут. Это абсолютное пустословие, делают хорошую мину при плохой игре. Нас не вернут, можно расслабиться и готовиться ко внутренним стартам. Я еще раз хочу сказать, что не понимаю людей, которые сейчас на что-то надеются, что нас куда-то вернут. Оглянитесь вокруг, посмотрите!



Лыжники расслабляются и бегают на внутренних стартах. Мы этими надеждами обманываем людей. Так делать не надо, на вещи надо смотреть реально. Мы обманываем болельщиков, спортсменов, которые спокойно должны готовиться ко внутренним стартам, насколько это возможно», — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».