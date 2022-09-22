В Федерации лыжного спорта Финляндии высказались против возвращения россиян

Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми прокомментировал новость о вероятном возвращении российских лыжников на международные соревнования, передает сайт организации.
"Мы категорически против возвращения россиян. Мы не видим возможным участие в соревнованиях спортсменов из России. Спорт нельзя рассматривать отдельно от общества", - сказал Хаапасалми.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов похвалил Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за то, что она не одобрила смену спортивного гражданства двум российским лыжникам, которые выразили желание выступать за Израиль.