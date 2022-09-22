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3 часа назад

В лыжной федерации Швеции назвали немыслимым возможный допуск россиян

Газета.Ruиещё 1

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион, который заявил, что в декабре российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям под эгидой организации.

В лыжной федерации Швеции назвали немыслимым возможный допуск россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение. Так что я не думаю, что нам нужно волноваться, но все же, ему не стоило так говорить. Это дает поводы для расстройства и беспорядка. Страны Северной Европы и остальной лыжный мир, вероятно, отреагируют так же, как и мы", — приводит слова Маттссон Expressen.

Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее в Федерации лыжного спорта Финляндии высказались против возвращения россиян.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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