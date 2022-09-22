В лыжной федерации Швеции назвали немыслимым возможный допуск россиян

"Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение. Так что я не думаю, что нам нужно волноваться, но все же, ему не стоило так говорить. Это дает поводы для расстройства и беспорядка. Страны Северной Европы и остальной лыжный мир, вероятно, отреагируют так же, как и мы", — приводит слова Маттссон Expressen.