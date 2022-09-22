В лыжной федерации Швеции назвали немыслимым возможный допуск россиян

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион, который заявил, что в декабре российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям под эгидой организации.
"Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение. Так что я не думаю, что нам нужно волноваться, но все же, ему не стоило так говорить. Это дает поводы для расстройства и беспорядка. Страны Северной Европы и остальной лыжный мир, вероятно, отреагируют так же, как и мы", — приводит слова Маттссон Expressen.
Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.
Ранее в Федерации лыжного спорта Финляндии высказались против возвращения россиян.