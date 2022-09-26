Член совета FIS опроверг возможное возращение российских лыжников

«Очевидно, что его заявления были неверно истолкованы. Такого стремления [к допуску спортсменов] нет. И никаких дискуссий на эту тему не было.



В своем выступлении Мишель сослался на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.



Было заявлено, что в какой-то момент спортивный мир должен подготовиться к тому, что россияне снова будут выступать на мировой арене. Сейчас это не предмет обсуждения», – заявил Ууситало.