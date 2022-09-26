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1 час назад

Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на турниры

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Dagbladet.

Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на турниры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас я думаю, что трудно занять определенную позицию в этом вопросе. Я был честен в прошлом и до сих пор придерживаюсь того, о чем говорил с самого начала», — заявил норвежец.

Он подчеркнул, что готов принять решение, которое будет принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом до этого он поддерживал отстранение отечественных лыжников.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от международных соревнований в марте. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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