Лыжник Устюгов рассказал, когда завершит карьеру

Вот и сейчас посмотрел соревнования в Тюмени, огонёк внутри разгорелся. Хочу, хочу, хочу стартовать! Я же с Олимпиады не бегал на официальных стартах. Особенно на спринте всё внутри зудело – а как бы я пролог сбегал, а смог бы пройти дальше четвертьфинала? В общем, посмотрим. Я хочу уйти, чтобы потом не корёжило изнутри, что я ещё не набегался», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.