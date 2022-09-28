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1 час назад

«Хочу, чтобы не корёжило изнутри». Лыжник Сергей Устюгов рассказал, когда завершит карьеру

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, когда закончит спортивную карьеру.

Лыжник Устюгов рассказал, когда завершит карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я отвожу себе только предстоящий зимний сезон, а дальше посмотрим. Евгений Дементьев говорит, чтобы я настраивался на четыре года, до следующей Олимпиады. Но если мне каждый сезон по два раза в год спину будет клинить – я такое терпеть не готов.

Иногда заводит сильно, думаешь, что всё сможешь. Настолько сильно, что тебя это дополнительно мотивирует. Так было всегда у меня в карьере.

Вот и сейчас посмотрел соревнования в Тюмени, огонёк внутри разгорелся. Хочу, хочу, хочу стартовать! Я же с Олимпиады не бегал на официальных стартах. Особенно на спринте всё внутри зудело – а как бы я пролог сбегал, а смог бы пройти дальше четвертьфинала? В общем, посмотрим. Я хочу уйти, чтобы потом не корёжило изнутри, что я ещё не набегался», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Евгений Дементьев,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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