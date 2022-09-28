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2 часа назад

Норвегия не поедет на мероприятия федерации лыжного спорта из-за России

Елена Прошина

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отказалась принимать участие в заседаниях комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за присутствия там представителей России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Норвегия не поедет на мероприятия федерации лыжного спорта из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я собирался на поезд, но сейчас сижу дома. Мне только что сказали, что норвежская делегация не поедет. Сейчас сложно сидеть за одним столом с русскими», – заявил представитель федерации из Норвегии Торбьорн Брокс Петтерсен.

Ежегодные заседания комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда должны пройти в Швейцарии с 28 по 30 сентября. В конце февраля федерация отстранила от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

«Нынешняя политика FIS в отношении России и Белоруссии распространяется только на спортсменов, а не на официальных лиц. Поэтому все участники комитетов FIS имеют право участвовать в заседаниях», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе FIS.

Ранее Украинская федерация гимнастики также отказалась от участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики из-за возможного присутствия на ней представителей из России.

Лыжный спорт,
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