Норвегия не поедет на мероприятия федерации лыжного спорта из-за России

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отказалась принимать участие в заседаниях комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за присутствия там представителей России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я собирался на поезд, но сейчас сижу дома. Мне только что сказали, что норвежская делегация не поедет. Сейчас сложно сидеть за одним столом с русскими», – заявил представитель федерации из Норвегии Торбьорн Брокс Петтерсен.
Ежегодные заседания комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда должны пройти в Швейцарии с 28 по 30 сентября. В конце февраля федерация отстранила от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии.
«Нынешняя политика FIS в отношении России и Белоруссии распространяется только на спортсменов, а не на официальных лиц. Поэтому все участники комитетов FIS имеют право участвовать в заседаниях», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе FIS.
Ранее Украинская федерация гимнастики также отказалась от участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики из-за возможного присутствия на ней представителей из России.