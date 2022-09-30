Финская лыжная ассоциация потребует исключить РФ из совета FIS

Исполнительный директор финской лыжной ассоциации (FSA) Исмо Хямяляйнен высказался об участии представителей России и Белоруссии в заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Швейцарии.
«Отстранение следует распространить не только на спортсменов, но и на попечительский совет. Мы обязательно поднимем этот вопрос в Цюрихе», — приводит слова Хямяляйнена официальный сайт FSA.
Также Хямяляйнен добавил, что представители Финляндии не планируют пропускать заседание FIS, как это сделает Норвегия.
«Отсутствие на встрече означало бы, что мы не сможем занять позицию по важным вопросам», — объяснил он.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.
Ранее Норвегия отказалась принимать участие во встрече FIS из-за присутствия делегации из России.