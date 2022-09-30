В FIS сняли с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сняла с повестки вопрос по возвращению россиян на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом в пятницу заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, выступая по видео-конференц-связи на круглом столе "Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований", который проводится в рамках форума "Россия - спортивная держава".
В настоящий момент Вяльбе находится в Цюрихе, где пройдут заседания различных комитетов FIS.
"Уже никто особо не скрывает - встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS, - сказала Вяльбе. - Если до мобилизации они еще рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует".
FIS по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях в связи с событиями на Украине.