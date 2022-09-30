В FIS сняли с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян

"Уже никто особо не скрывает - встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS, - сказала Вяльбе. - Если до мобилизации они еще рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует".