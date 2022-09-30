Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
38 минут назад

Вяльбе заявила, что в FIS сняли с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян

ТАССиещё 1

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сняла с повестки вопрос по возвращению россиян на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом в пятницу заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, выступая по видео-конференц-связи на круглом столе "Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований", который проводится в рамках форума "Россия - спортивная держава".

В FIS сняли с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент Вяльбе находится в Цюрихе, где пройдут заседания различных комитетов FIS.

"Уже никто особо не скрывает - встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS, - сказала Вяльбе. - Если до мобилизации они еще рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует".

FIS по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях в связи с событиями на Украине.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители