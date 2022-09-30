Вяльбе назвала двуличием отказ норвежцев от участия в заседаниях FIS

Решение Норвежской ассоциации лыжных видов спорта не отправлять своих представителей на заседания Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) является двуличием. Об этом в пятницу заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, выступая по видео-конференц-связи на круглом столе "Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований", который проводится в рамках форума "Россия - спортивная держава".
В среду норвежское издание VG сообщило, что Норвежская ассоциация лыжных видов спорта бойкотирует заседания FIS из-за приглашения россиян и белорусов. На этой неделе в Цюрихе пройдет более 60 различных встреч и семинаров FIS. После заседаний различных комитетов их решения должны быть официально одобрены советом FIS.
"Есть интересные моменты - норвежская ассоциация написала, что бойкотируют приезд сюда, потому что здесь представители России. Но они здесь, те, кто видятся, здороваются, пожимают руку. Двуличие. Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать. И сейчас финская федерация ведет деятельность, чтобы нас всех удалили", - сказала Вяльбе.
В четверг Финская лыжная ассоциация сообщила, что будет добиваться исключения российских и белорусских представителей из совета FIS.
FIS по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в марте отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях в связи с событиями на Украине. 8 сентября исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских атлетов, их отстранение от международных стартов организация считает "защитной мерой", направленной на предотвращение политизации спорта.