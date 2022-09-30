Вяльбе назвала двуличием отказ норвежцев от участия в заседаниях FIS

"Есть интересные моменты - норвежская ассоциация написала, что бойкотируют приезд сюда, потому что здесь представители России. Но они здесь, те, кто видятся, здороваются, пожимают руку. Двуличие. Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать. И сейчас финская федерация ведет деятельность, чтобы нас всех удалили", - сказала Вяльбе.