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13 часов назад

FIS утвердила новую систему начисления очков за «Тур де Ски». Победитель будет получать 300 очков вместо 400

Sports.ru

Комитет FIS по лыжным гонкам утвердил изменения в системе начисления очков за многодневку «Тур де Ски».

FIS утвердила новую систему начисления очков за «Тур де Ски»
Фото: Sports.ruSports.ru

Победитель «Тур де Ски» теперь будет получать 300 очков в общем зачете Кубка мира, а не 400, как раньше.

Третье место будет давать 270 очков вместо 240, а восьмое – 207 вместо 128. Таким образом, победа в «Тур де Ски» станет менее значимой для победы в общем зачете Кубка мира.

Призовой фонд увеличен до 326000 швейцарских франков, выплаты для мужчин и женщин будут одинаковыми. Деньги будут присуждаться 20 лучшим в зачете многодневки.

Лыжный спорт,
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