FIS утвердила новую систему начисления очков за «Тур де Ски»

Комитет FIS по лыжным гонкам утвердил изменения в системе начисления очков за многодневку «Тур де Ски».

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Победитель «Тур де Ски» теперь будет получать 300 очков в общем зачете Кубка мира, а не 400, как раньше.

Третье место будет давать 270 очков вместо 240, а восьмое – 207 вместо 128. Таким образом, победа в «Тур де Ски» станет менее значимой для победы в общем зачете Кубка мира.