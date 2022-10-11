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48 минут назад

FIS не стала уравнивать мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионате мира

ТАССиещё 2

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала уравнивать дистанции мужских и женских лыжных гонок на предстоящем чемпионате мира в словенской Планице. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

FIS не стала уравнивать мужские и женские дистанции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

FIS в мае уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин марафонская дистанция увеличилась с 30 км до 50 км. Организация после пояснила, что решение распространяется только на Кубок мира.

В лыжегоночной программе чемпионата мира в Планице в итоге было решено сохранить прежние дистанции. У мужчин гонка с раздельным стартом будет проходить на дистанции 15 км, скиатлон - 30 км, марафон - 50 км, у женщин те же дисциплины - 10, 15 и 30 км. В эстафете мужчины пробегут 4 по 10 км, женщины - 4 по 5 км.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 5 марта.

Лыжный спорт,
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