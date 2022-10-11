Матыцин назвал неприемлемыми угрозы шведских лыжниц

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на угрозы шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист бойкотировать международные соревнования в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.
«Недопустимы заявления, которые дискриминируют белорусских, российских или каких-либо других спортсменов, ограничивают их право на участие в соревнованиях. Мы отдельные позитивные высказывания слышим, которые говорят о том, что без россиян мировой спорт, будь то футбол, биатлон, бокс или борьба, развиваться не может.
Следующий год будет важен, будет много соревнований отбора к Олимпийским играм. Многое зависит от позиции Международного олимпийского комитета, который пока сохраняет рекомендации не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
Шведки ранее заявили о готовности бойкотировать чемпионат мира в случае допуска российских спортсменов до участия в стартах.
«Это позор, это нехорошо. Пока Россия ведет специальную операцию, мы должны держаться от нее подальше. Я думаю, что это четкая позиция для спорта», — приводит слова Сван NRK.
Также она заявила, что готова бойкотировать чемпионат мира в случае допуска до него российских и белорусских атлетов: «Да, я бы так и сделала. Я определенно буду готова к этому», — заявила 22-летняя лыжница.
Дальквист поддерживает свою соотечественницу в этом вопросе.
«Да, это больше чем просто спорт. Сейчас бойкот — это нечто само собой разумеющееся», — добавила она.
Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 5 июля стало известно, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022.