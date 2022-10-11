Матыцин назвал неприемлемыми угрозы шведских лыжниц

«Недопустимы заявления, которые дискриминируют белорусских, российских или каких-либо других спортсменов, ограничивают их право на участие в соревнованиях. Мы отдельные позитивные высказывания слышим, которые говорят о том, что без россиян мировой спорт, будь то футбол, биатлон, бокс или борьба, развиваться не может.



Следующий год будет важен, будет много соревнований отбора к Олимпийским играм. Многое зависит от позиции Международного олимпийского комитета, который пока сохраняет рекомендации не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».