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1 час назад

Шведский лыжник назвал последствия возможного допуска россиян к чемпионату мира

Lenta.ruиещё 1

Шведский лыжник Йенс Бурман назвал последствия возможного допуска российских спортсменов к чемпионату мира 2023 года. Об этом сообщает SVT.

Шведский лыжник назвал последствия возможного допуска россиян к чемпионату мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если россиян допустят сейчас, многие страны присоединятся к бойкоту. Во всяком случае я надеюсь, что все будут едины», — заявил Бурман. По словам шведа, Россия использует спорт в качестве пропаганды.

В октябре шведские лыжницы Майя Далквист и Линн Сван заявили, что бойкотируют международные старты с участием россиян. «Это стыдно, это неправильно. Мы должны держаться от России подальше. Думаю, что это четкая позиция для спорта», — сказала Сван. Далквист назвала такое решение естественным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все турниры под эгидой организации.

Лыжный спорт,Майя Далквист,
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