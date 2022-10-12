Этап Кубка мира по фристайлу в Швеции отменили

«Из-за текущей ситуации в мире у нас проблемы с деньгами. Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть подход к инвестициям. Это повлияло на проведение соревнований.



Очень грустно, что мы вынуждены отменить этап, но мы сделали все возможное, чтобы попытаться провести его», — заявил функционер.