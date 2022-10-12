Этап Кубка мира по фристайлу в Швеции отменили

Организаторы этапа Кубка мира в шведском Фалуне приняли решение отменить соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, который должен был состояться 24 и 25 ноября. Об этом сообщает портал Inside The Game.
По словам представителя Шведской ассоциации лыжного спорта Стефана Карлсона, соревнования пришлось отменить из-за роста цен на энергоносители и высокой инфляции.
«Из-за текущей ситуации в мире у нас проблемы с деньгами. Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть подход к инвестициям. Это повлияло на проведение соревнований.
Очень грустно, что мы вынуждены отменить этап, но мы сделали все возможное, чтобы попытаться провести его», — заявил функционер.
Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 5 июля стало известно, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон — 2022.