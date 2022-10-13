«Соревноваться с русскими нельзя»

«Считаю, что встречу, назначенную на 22 октября, нужно ускорить, чтобы мы получили решение относительно россиян на КМ и у нас осталось время определиться, как с этим быть. Заседание 22 октября слишком близко к этапу в Руке. Поскольку сейчас обстановка ещё более серьёзная, чем в феврале, когда началась специальная военная операция России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), решение необходимо принимать срочно. Лыжные гонки и вся Федерация лыжных видов спорта Норвегии живут согласно определённым ценностям. Соревноваться с русскими в нынешней ситуации будет совершенно невозможно».