Финских лыжников неприятно удивил размер штрафа за допинг

Ведущие финские лыжники отказались подписывать новые контракты с национальной федерацией. Их разозлил размер штрафов за допинг, который вырос в пять раз. Об этом Ilta-Sanomat сообщил представитель спортсменов, передает «Чемпионат».
По данным портала, штраф вырос с 100 тысяч евро до 500 тысяч евро (свыше 31 миллиона рублей).
Представитель финских лыжников назвал данную идею «совершенно абсурдной и откровенно нахальной».
«Финляндии даже в качестве компенсации за преступления не нужно платить такие суммы. Никто не может позволить себе платить такие суммы. Напрашивается вопрос, неужели федерация лыжного спорта не доверяет чистоте лыжников своей сборной?» — возмутился он.
По словам гендиректора федерации лыжного спорт Финляндии Исмо Хямяляйнена, он назначил такой штраф специально, так как хотел спровоцировать дискуссию и обсуждение проблемы. На данный момент сумму за использование допинга снизили до 150 тысяч евро.