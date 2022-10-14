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36 минут назад

Финских лыжников неприятно удивил размер штрафа за допинг

Елена Прошина

Ведущие финские лыжники отказались подписывать новые контракты с национальной федерацией. Их разозлил размер штрафов за допинг, который вырос в пять раз. Об этом Ilta-Sanomat сообщил представитель спортсменов, передает «Чемпионат».

Финских лыжников неприятно удивил размер штрафа за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, штраф вырос с 100 тысяч евро до 500 тысяч евро (свыше 31 миллиона рублей).

Представитель финских лыжников назвал данную идею «совершенно абсурдной и откровенно нахальной».

«Финляндии даже в качестве компенсации за преступления не нужно платить такие суммы. Никто не может позволить себе платить такие суммы. Напрашивается вопрос, неужели федерация лыжного спорта не доверяет чистоте лыжников своей сборной?» — возмутился он.

По словам гендиректора федерации лыжного спорт Финляндии Исмо Хямяляйнена, он назначил такой штраф специально, так как хотел спровоцировать дискуссию и обсуждение проблемы. На данный момент сумму за использование допинга снизили до 150 тысяч евро.

Лыжный спорт,
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