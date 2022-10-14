Финских лыжников неприятно удивил размер штрафа за допинг

«Финляндии даже в качестве компенсации за преступления не нужно платить такие суммы. Никто не может позволить себе платить такие суммы. Напрашивается вопрос, неужели федерация лыжного спорта не доверяет чистоте лыжников своей сборной?» — возмутился он.