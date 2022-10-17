Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Вяльбе раскрыла подробности запрета FIS выступать за Израиль двум российским спортсменам

Газета.Ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскрыла подробности ситуации с отказом Международной федерации лыжного спорта (FIS) одобрить смену спортивного гражданства на израильское двум российским спортсменам.

Вяльбе раскрыла подробности запрета FIS выступать за Израиль двум российским спортсменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Две сестры-горнолыжницы обратились напрямую в FIS с письмом о том, что они хотели бы поменять спортивное гражданство. Их семья ранее переехала жить в другую страну.

Выясняли кто это — лыжники, горнолыжники… В итоге выяснили, что уровень детей еще довольно низкий. FIS даже не рассматривала это дело нигде. Просто им ответили, что они не имеют право на это. Все. На этом все закончилось. Шел шквал звонков из СМИ. Я говорила, что не пишите, так как это будет восприниматься как побег из страны, а это не так. Это даже не так случилось», — рассказала Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не разрешила двум российским спортсменам выступать за Израиль, потому что они подали заявки о смене спортивного гражданства позже установленного срока.

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта Мишель Вион в сентябре сообщил, что FIS отказала в смене спортивного гражданства двум россиянам, которые хотели выступать за Израиль, чтобы поехать на чемпионат мира, но не уточнил причины такого решения. Имена спортсменов не разглашаются.

FIS весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего летнего сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители