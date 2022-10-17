Вяльбе раскрыла подробности запрета FIS выступать за Израиль двум российским спортсменам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскрыла подробности ситуации с отказом Международной федерации лыжного спорта (FIS) одобрить смену спортивного гражданства на израильское двум российским спортсменам.
«Две сестры-горнолыжницы обратились напрямую в FIS с письмом о том, что они хотели бы поменять спортивное гражданство. Их семья ранее переехала жить в другую страну.
Выясняли кто это — лыжники, горнолыжники… В итоге выяснили, что уровень детей еще довольно низкий. FIS даже не рассматривала это дело нигде. Просто им ответили, что они не имеют право на это. Все. На этом все закончилось. Шел шквал звонков из СМИ. Я говорила, что не пишите, так как это будет восприниматься как побег из страны, а это не так. Это даже не так случилось», — рассказала Вяльбе «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не разрешила двум российским спортсменам выступать за Израиль, потому что они подали заявки о смене спортивного гражданства позже установленного срока.
Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта Мишель Вион в сентябре сообщил, что FIS отказала в смене спортивного гражданства двум россиянам, которые хотели выступать за Израиль, чтобы поехать на чемпионат мира, но не уточнил причины такого решения. Имена спортсменов не разглашаются.
FIS весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего летнего сезона.
Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.