Вяльбе раскрыла подробности запрета FIS выступать за Израиль двум российским спортсменам

Выясняли кто это — лыжники, горнолыжники… В итоге выяснили, что уровень детей еще довольно низкий. FIS даже не рассматривала это дело нигде. Просто им ответили, что они не имеют право на это. Все. На этом все закончилось. Шел шквал звонков из СМИ. Я говорила, что не пишите, так как это будет восприниматься как побег из страны, а это не так. Это даже не так случилось», — рассказала Вяльбе «Матч ТВ».