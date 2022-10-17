Вяльбе объяснила отказ FIS сменить спортивное гражданство двум россиянкам

«Нужно было обратиться в ассоциацию, ассоциация должна была обратиться в ассоциацию Израиля. Между собой, как говорится, это решить, после этого вынести на рассмотрение FIS. Но FIS даже не рассматривала это дело нигде. Просто им ответили, что они не имеют право на это. Все», - рассказала она.