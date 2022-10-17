Вяльбе объяснила отказ FIS сменить спортивное гражданство двум россиянкам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не разрешила смену спортивного гражданства на израильское двум российским спортсменкам в связи с неправильным обращением. При этом горнолыжницы еще совсем дети и их уровень довольно низкий, рассказала «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отазала двум россиянкам, которые хотели выступать за Израиль, в смене спортивного гражданства, так как они подали заявки позже установленного срока.
По словам Вяльбе, эта ситуация произошла больше двух месяцев назад.
«Две сестры, они горнолыжницы, обратились напрямую в FIS с письмом о том, что они хотели бы поменять спортивное гражданство. Их семья ранее переехала жить в другую страну», - отметила она.
При этом в ходе разбирательств выяснилось, что отказ был связан с тем, что россиянки неправильно обратились, так как «никто не имеет право делать это лично».
«Нужно было обратиться в ассоциацию, ассоциация должна была обратиться в ассоциацию Израиля. Между собой, как говорится, это решить, после этого вынести на рассмотрение FIS. Но FIS даже не рассматривала это дело нигде. Просто им ответили, что они не имеют право на это. Все», - рассказала она.
По ее словам, не стоит воспринимать эту ситуацию, как «побег из страны».
«Реально это дети еще», - пояснила Елена Вяльбе, подчеркнув, что их уровень «еще довольно низкий».