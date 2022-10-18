«В 2016 году мы, будучи в основной команде приехали на молодёжный чемпионат мира. Приехали уже с Кубка мира, где бегали с элитой. Само собой, медали нам «навешали» ещё задолго до молодёжного мира. Мы не подводились, а просто приехали максимально расслабленные. Дальше было то, что сейчас я воспринимаю как вовремя усвоенный урок… Медали мы не завоевали. Да и выступила я очень слабо. После того как я, стоя в стороне смотрела, как ребята радуются своим медалями, я сказала, что через год я буду так же радоваться медалям со взрослого чемпионата мира. Ребята, которые были рядом со мной в тот момент, просто улыбнулись и по