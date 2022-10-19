Губерниев оценил отказ АНОК признать Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022

«Решение странное, потому что Большунов. Может, сыграла азиатская солидарность, но Александр на всех дистанциях был в призерах, выиграл три золотые медали и стал "королем лыж". При всем уважении к успехам корейца, но заслуги Большунова видят даже самые отъявленные русофобы», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».