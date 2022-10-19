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44 минуты назад

Губерниев назвал странным решение АНОК не признавать Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022

Спорт день за днем

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что в Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) не наградили российского лыжника Александра Большунова званием «Лучшего спортсмена Олимпиады-2022».

Губерниев оценил отказ АНОК признать Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

«Решение странное, потому что Большунов. Может, сыграла азиатская солидарность, но Александр на всех дистанциях был в призерах, выиграл три золотые медали и стал "королем лыж". При всем уважении к успехам корейца, но заслуги Большунова видят даже самые отъявленные русофобы», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Журналист добавил, что даже иностранные лыжники Кентен Фийон Майе или Йоханнес Клебо стоят ниже, чем Большунов.

Сегодня АНОК назвала южнокорейского шорт трекиста Хван Дэ Хона лучшим спортсменом Олимпийских игр-2022. Он из Пекина увез две награды: золотую за 1500 метров и серебряную за эстафету.

Большунов на минувшей Олимпиаде завоевал пять медалей: три золота (в скиатлоне, эстафете, масс-старте), серебро за гонку 15 км и бронза в командном спринте.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,Дмитрий Губерниев,
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