Трехкратный чемпион мира призвал не допускать российских лыжников

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунд считает, что сборная России и в новом сезоне должна быть отстранена от Кубка мира.

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Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявит решение по этому вопросу завтра, 22 октября.

«Россия проводит спецоперацию. Мы должны показать им, за что мы стоим, и не позволять им выступать на лыжне, словно ничего не случилось», — цитирует норвежца NRK.

Ранее член FIS Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям в следующем сезоне.