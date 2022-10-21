Трехкратный чемпион мира призвал не допускать российских лыжников

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунд считает, что сборная России и в новом сезоне должна быть отстранена от Кубка мира.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявит решение по этому вопросу завтра, 22 октября.
«Россия проводит спецоперацию. Мы должны показать им, за что мы стоим, и не позволять им выступать на лыжне, словно ничего не случилось», — цитирует норвежца NRK.
Ранее член FIS Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям в следующем сезоне.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.