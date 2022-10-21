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1 час назад

Трехкратный чемпион мира Холунд призвал не допускать российских спортсменов на лыжню

Газета.Ruиещё 5

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунд считает, что сборная России и в новом сезоне должна быть отстранена от Кубка мира.

Трехкратный чемпион мира призвал не допускать российских лыжников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявит решение по этому вопросу завтра, 22 октября.

«Россия проводит спецоперацию. Мы должны показать им, за что мы стоим, и не позволять им выступать на лыжне, словно ничего не случилось», — цитирует норвежца NRK.

Ранее член FIS Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям в следующем сезоне.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Лыжный спорт,СБОРНАЯ РОССИИ,
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