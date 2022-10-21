Александр Легков: победа Клэбо будет нечестной

«С учетом того, что Александр Большунов не поедет на этапы Кубка мира, то в борьбе за победу в общем зачете остается Клэбо, с которым они все время конкурируют.



Есть финн Ииво Нисканен в классическом стиле, итальянец Федерико Пеллегрино – в спринтерских гонках. Большунов бежит и дистанции, и спринты. Среди наших спортсменов тоже есть ряд сильных, включая молодежь.



Восемнадцатилетнему Савелию Коростелеву актуально, что россияне не поедут на этапы КМ, потому что он может с ними соревноваться с первого старта до последнего.



К сожалению, скорее всего, наши спортсмены будут выступать в России и не поедут на международные турниры в этом году.



В таком случае Клэбо может выиграть общий зачет Кубка мира, но он победит в нем без сильнейших спортсменов», – сказал Легков в эфире «Матч ТВ».