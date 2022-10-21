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1 час назад

Александр Легков: «Клэбо может выиграть общий зачет Кубка мира в этом году. Но он победит в нем без сильнейших спортсменов»

Sports.ru

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков считает, что норвежец Йоханнес Клэбо одержит победу в общем зачете Кубка мира сезона 2022/23, если российские лыжники не будут допущены.

Александр Легков: победа Клэбо будет нечестной
Фото: Sports.ruSports.ru

«С учетом того, что Александр Большунов не поедет на этапы Кубка мира, то в борьбе за победу в общем зачете остается Клэбо, с которым они все время конкурируют.

Есть финн Ииво Нисканен в классическом стиле, итальянец Федерико Пеллегрино – в спринтерских гонках. Большунов бежит и дистанции, и спринты. Среди наших спортсменов тоже есть ряд сильных, включая молодежь.

Восемнадцатилетнему Савелию Коростелеву актуально, что россияне не поедут на этапы КМ, потому что он может с ними соревноваться с первого старта до последнего.

К сожалению, скорее всего, наши спортсмены будут выступать в России и не поедут на международные турниры в этом году.

В таком случае Клэбо может выиграть общий зачет Кубка мира, но он победит в нем без сильнейших спортсменов», – сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Лыжный спорт,Йоханнес Клэбо,Федерико Пеллегрино,Александр Легков,Александр Большунов,
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