«Хочу послать их в одно место»

«Как человек, который отстранён с 2016 года, я хочу просто послать всех… в одно место. Я всё на себе, на своей шкуре испытала, помню, как мы три дня добирались в Пекин, а нас потом отстранили. После этого хочется от всего этого самим отстраниться и сказать, мол, идите на фиг, мы сами разберёмся. Но потом ты смотришь на молодых спортсменов, видишь, как у них горят глаза, вспоминаешь, что главное для спортсмена – выйти на старт, выяснить в честной борьбе, кто сильнее, и подняться на пьедестал почёта.