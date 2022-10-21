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1 час назад

«Хочу послать их в одно место». Лыжница сборной России — о недопуске на Паралимпиаду-2022

Чемпионат.com

Член паралимпийской сборной России лыжница Акжана Абдикаримова заявила, что её возмутил недопуск национальной команды на Паралимпиаду-2022, которая прошла в Пекине.

«Хочу послать их в одно место»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как человек, который отстранён с 2016 года, я хочу просто послать всех… в одно место. Я всё на себе, на своей шкуре испытала, помню, как мы три дня добирались в Пекин, а нас потом отстранили. После этого хочется от всего этого самим отстраниться и сказать, мол, идите на фиг, мы сами разберёмся. Но потом ты смотришь на молодых спортсменов, видишь, как у них горят глаза, вспоминаешь, что главное для спортсмена – выйти на старт, выяснить в честной борьбе, кто сильнее, и подняться на пьедестал почёта.

И я понимаю, что это большая проблема. У меня-то всё это было: и международные старты, и большие турниры, а они ничего этого даже не видели. Вот ради них надо бороться за право выступать. Хотя я лично уже плюнула бы на всё», — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.

Лыжный спорт,СБОРНАЯ РОССИИ,
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