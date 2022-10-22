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24 минуты назад

В Норвегии назвали «катастрофой» отсутствие российских лыжников

Илья Родин

Эксперты норвежского телеканала NRK опубликовали результаты исследования результатов лыжных гонок за последние несколько сезонов. Они подчеркнули, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях приведет к катастрофическим последствиям.

В Норвегии назвали «катастрофой» отсутствие российских лыжников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в конце февраля 2022 года международная лыжная федерация приняла решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Результаты исследования явственно показали, поясняют эксперты, что лыжные соревнования в последние годы фактически превратились в противостояние россиян и норвежцев.

В частности, представители России и Норвегии завоевали 80% золотых медалей на 64 мужских гонках. В топ-10 Кубка мира 8 позиций из 10 занимали россияне и норвежцы.

Без участия российских спортсменов, львиную долю наград забирали бы норвежские лыжники. На прошлогоднем чемпионате мира они собрали бы полный комплект золотых наград, забрали бы часть серебряных и бронзовых медалей, уточнили аналитики.

Таким образом, Россия подогревала интерес к соревнованиям, спасала телевизионщиков от катастрофы. На ее долю приходилось порядка 29% от общей аудитории. Ее отсутствие сильно ударит по лыжному спорту.

Вместе с тем, полагают норвежские обозреватели, допуск российской сборной к международным соревнования на данном этапе невозможен. Ограничения должны сохраняться вплоть до окончания конфликта на Украине.

Лыжный спорт,
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