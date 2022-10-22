В Норвегии назвали «катастрофой» отсутствие российских лыжников

Эксперты норвежского телеканала NRK опубликовали результаты исследования результатов лыжных гонок за последние несколько сезонов. Они подчеркнули, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях приведет к катастрофическим последствиям.

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Отмечается, что в конце февраля 2022 года международная лыжная федерация приняла решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Результаты исследования явственно показали, поясняют эксперты, что лыжные соревнования в последние годы фактически превратились в противостояние россиян и норвежцев.

В частности, представители России и Норвегии завоевали 80% золотых медалей на 64 мужских гонках. В топ-10 Кубка мира 8 позиций из 10 занимали россияне и норвежцы.

Без участия российских спортсменов, львиную долю наград забирали бы норвежские лыжники. На прошлогоднем чемпионате мира они собрали бы полный комплект золотых наград, забрали бы часть серебряных и бронзовых медалей, уточнили аналитики.

Таким образом, Россия подогревала интерес к соревнованиям, спасала телевизионщиков от катастрофы. На ее долю приходилось порядка 29% от общей аудитории. Ее отсутствие сильно ударит по лыжному спорту.