Легендарный Дарио Колонья выпустит книгу о своей карьере

Книга выйдет под названием «Дарио Колонья – формула успеха», она уже доступна к предзаказу по цене € 45. Автором издания выступит швейцарский журналист и историк Петер Ретлисбергер.

36-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.