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29 минут назад

Вяльбе обнаружила в выступлении главы МОК Баха шизофрению

Газета.Ruиещё 1

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, удивилась ли она продлению отстранения российских лыжников от международных турниров.

Вяльбе обнаружила в выступлении главы МОК Баха шизофрению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да нет, конечно. Что мы, маленькие дети? Сразу обозначалось: если СВО закончится, тогда все поменяется. Ну а после недавнего выступления Баха иллюзий вообще не осталось. Шизофрения налицо. Все вроде как самостоятельные, но на самом деле, вообще не самостоятельные. FIS тоже ходит под МОКом», — передает слова Вяльбе Sport24.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Александр Большунов,
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