Вяльбе обнаружила в выступлении главы МОК Баха шизофрению

«Да нет, конечно. Что мы, маленькие дети? Сразу обозначалось: если СВО закончится, тогда все поменяется. Ну а после недавнего выступления Баха иллюзий вообще не осталось. Шизофрения налицо. Все вроде как самостоятельные, но на самом деле, вообще не самостоятельные. FIS тоже ходит под МОКом», — передает слова Вяльбе Sport24.