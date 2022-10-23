Вяльбе объяснила новые санкции в отношении российских лыжников

«После пламенной речи [президента Международного олимпийского комитета] ТомаТомаса Баха [на генассамблее АНОК] стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдет», — связала Вяльбе произошедшее. Она подчеркнула, что месяц назад на заседании технических комитетов FIS некоторые страны поддерживали Россию.