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2 часа назад

В Норвегии обрадовались новым санкциям в отношении российских лыжников

Lenta.ru

Президент Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. Ее слова приводит VG.

В Норвегии обрадовались новым санкциям в отношении российских лыжников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дирхауг заявила, что новые санкции ее обрадовали, но не удивили.

«Очень хорошо, что это то же самое решение, что и было раньше», — подчеркнула глава ассоциации.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам. Отстранение действует на сезон-2022/2023.

19 октября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о необходимости продления спортивных санкций в отношении россиян. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Лыжный спорт,Томас Бах,
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