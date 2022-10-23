В Норвегии обрадовались новым санкциям в отношении российских лыжников

Президент Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. Ее слова приводит VG.

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Дирхауг заявила, что новые санкции ее обрадовали, но не удивили.

«Очень хорошо, что это то же самое решение, что и было раньше», — подчеркнула глава ассоциации.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам. Отстранение действует на сезон-2022/2023.

19 октября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о необходимости продления спортивных санкций в отношении россиян. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.